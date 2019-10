28 Ottobre 2019 10:31

Morto l’anziano travolto da un furgone durante la festa patronale a Capo d’Orlando: l’83enne ha lottato tra la vita e la morte per cinque giorni

Non c’è stato nulla da fare per l’83enne travolto da un furgone sulle strisce durante la festa patronale di Capo d’Orlando, lo scorso 22 ottobre. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito disperate, tanto da richiedere che fosse trasferito d’urgenza in ospedale a Palermo. Umberto Marinelli ha lottato tra la vita e la morte per cinque giorni, fino al decesso, avvenuto qualche ora fa.

