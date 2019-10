“Palestre a cielo aperto” sui monti della Calabria: tra paesaggi incontaminati, sana attività sportiva e prodotti a km zero

27 Ottobre 2019 10:11

Tutti connessi con la natura sulle montagne in Calabria. Dopo il Parco Nazionale della Sila, oggi appuntamento al Parco Nazionale Del Pollino

E’ partita con successo la II edizione di “Palestre a cielo aperto…sui monti della longevità”, il progetto promosso dal Dipartimento Turismo e Spettacolo della Regione Calabria che punta alla valorizzazione delle montagne calabresi, promuovendo un sano stile di vita tra sport e dieta mediterranea.

Tra paesaggi incontaminati, aria pura, sana attività sportiva e prodotti a km zero: le montagne calabresi sono il luogo giusto per allenare corpo e spirito, non solo per gli appassionati di sport ma anche per le famiglie con bambini.

Ieri, nel Parco Nazionale della Sila si è tenuta la prima parte della fase autunnale di Palestre a cielo aperto.

Nella zona di Camigliatello Silano-Loc. Federici, si è svolta, in collaborazione con l’Asd TMC360 Sport, un’emozionante escursione al quale hanno preso parte gli studenti del IIS Pezzullo-Quasimodo-Serra di Cosenza e tante famiglie, alcune provenienti anche da fuori regione, dalla Campania e dalla Puglia. Ad accompagnare il folto gruppo sono state le guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila – Saverio Bianco, Anna Stefanizzi, Francesco Colao e Rita Marras – che hanno realizzato coi partecipanti anche dei laboratoriali sensoriali, basati sulla condivisione, per riappropriarsi del contatto con la natura e con gli altri.

Presente il funzionario del settore Turismo e Spettacolo della Regione, Angela Vatrano, che ha sottolineato come la Regione Calabria abbia molto investito nella promozione del territoro: “Nelle nostre montagne si può vivere un turismo active e green, praticando tante attività sportive all’aria aperta per tutto l’anno, scoprendo un patrimonio di inestimabile valore culturale, paesaggistico e naturalistico”.

“La natura ci appartiene – ha affermato la responsabile marketing del Parco Nazionale della Sila, Ada Dominijanni – dobbiamo solo apprezzarla e tutelarla, con la consapevolezza che possa essere un toccasana per la nostra salute.”

Testimonial della giornata è stato Pasquale La Rocca – vincitore unico Idita Sport Alaska 2019: “E‘ sempre una grande esperienza vivere le montagne della Calabria. La Sila è un altopiano bellissimo, location perfetta per fare sport all’aria aperta”.

Oggi, domenica 27 ottobre, ci si sposterà sul Parco Nazionale del Pollino per un’entusiasmante competizione di rafting e kayak sul fiume Lao denominata “Acqua e Terra Pollino Challenge”, a cura dell’Associazione Sportiva Lao Canyon Rafting e la Lao Rafting, patrocinata dalla Federazione Italiana Rafting e dalla UISP che hanno inserito la gara nel proprio calendario nazionale.

L’appuntamento inizierà alle ore 9.30 con il ritrovo dei partecipanti nella sede dell’Asd Lao Canyon Rafting e la consegna del materiale tecnico. Seguiranno i saluti istituzionali e quelli del testimonial Antonello Pontecorvo, campione di rafting, nonché istruttore fluviale e marino. Interverrà la nutrizionista Lidia De Franco che porrà l’accento sull’importanza di una sana alimentazione nello sport. Successivamente partirà la competizione con la Specialità Fondo e Sprint. La giornata si concluderà con la premiazione dei migliori equipaggi.

A gennaio si terrà la fase invernale di “Palestre a cielo aperto…sui monti della longevità” nel Parco Nazionale della Sila-Sila Piccola e nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Domenica 27 ottobre

Parco Nazionale del Pollino

Laino Borgo e Laino Castello

Ore 9.30 – Ritrovo dei partecipanti (sede Asd Lao Canyon Rafting) e consegna materiale tecnico

Ore 10.00 – Avvicinamento campo di gara

Ore 10.30 – Saluti istituzionali e testimonial Antonello Pontecorvo, campione di rafting, nonché istruttore fluviale e marino. Intervento nutrizionista, dottoressa Lidia De Franco, che porrà l’accento sull’importanza di una sana alimentazione nello sport. Presentazione programma della giornata

Ore 11.00 – Partenza specialità Fondo

Ore 12.15 – Partenza specialità Sprint

Ore 13.00 – Pranzo

Ore 13.30 Pranzo

