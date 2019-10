Monopoli-Reggina, Toscano parla ai tifosi: “volevamo regalare una vittoria in trasferta a chi ci segue sempre”

20 Ottobre 2019 17:33

Monopoli-Reggina, Toscano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra per 2-1 su un campo complicato

Monopoli-Reggina, Toscano si è presentato ai microfoni della stampa dopo la vittoria ottenuta sul difficile campo dei pugliesi guidati da Scienza. La Reggina ha dimostrato di essere una delle candidate per la vittoria del girone C: “Grande partita, intensa e maschia, tra due squadre ben allenate. I risultati fatti sino ad ora dal Monopoli fanno sì che la nostra gara sia da lodare. Noi abbiamo qualità ed abbiamo legittimato la vittoria, abbiamo anche sbagliato il gol del 3-1 in diverse occasioni, loro pericolosi solo su calcio piazzato e limitare una squadra come loro è del tutto merito della mia Reggina. Vincere qui è senza dubbio un ottimo colpo, si tratta di una grande squadra e dell’ennesima verifica che il mio gruppo è un gruppo fantastico. La panchina? Abbiamo costruito la squadra apposta in questo modo, alla lunga la profondità della panchina fa la differenza. Volevamo regalare una vittoria in trasferta ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno seguito e lo abbiamo fatto su un campo difficile. Noi favoriti? Assolutamente no, ci sono tante squadre che lotteranno per il vertice“.

