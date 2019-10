Reggina, Mimmo Toscano pronto per la trasferta di Monopoli: “all’assalto della vittoria esterna”

19 Ottobre 2019 12:01

Reggina, Mimmo Toscano ha parlato alla vigilia dell’incontro col Monopoli, squadra che è a pari punti con quella amaranto

Il tecnico della Reggina, Mimmo Toscano, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Monopoli di domani. L’allenatore amaranto è intenzionato a dare l’assalto alla prima vittoria esterna della stagione, nonostante le buone prestazioni che la Reggina ha messo in mostra anche lontano dal Granillo: “Sarà di certo una gara complicata, loro giocano bene e non avremo vita facile. Per migliorare il rendimento esterno serve vincere, perchè le prestazioni ci sono sempre state ad ogni gara esterna, abbiamo sempre giocato gare d’alto livello contro squadre eccellenti come Bari e Ternana. Dobbiamo provare a vincere, capire cosa ci manca. Dobbiamo sbloccarci fuori casa, è il momento. Campionato livellato? Molto, sarà così sino alla fine sia in alto che in basso. Segna solo Corazza? Le opportunità e le occasioni le creano in tanti, al momento sta andando bene a Corazza, ma anche Denis, Reginaldo, Rivas e tanti altri arriveranno a segnare, così come i difensori da palla inattiva. Dobbiamo essere più prolifici in certi elementi della rosa. Io come Conte ed Allegri? In Italia ci sono tanti bravi allenatori, i miei insegnamenti sono arrivati alla squadra grazie ai ragazzi che sono una spugna, mi ascoltano e metabolizzano, qualsiasi cosa gli si dice. Io ho giocato assieme al tecnico del Monopoli Scienza, c’è un grande legame con lui ed ancora ci sentiamo, lo ricordo con affetto ed era anche molto forte”.

