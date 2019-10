Monopoli-Reggina, le formazioni ufficiali: Denis titolare per la prima volta

20 Ottobre 2019 14:12

Monopoli-Reggina, i tecnici dell’incontro hanno fatto le proprie scelte in vista della gara delle ore 15: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Monopoli-Reggina, gara d’alta classifica del girone C di Serie C. Le due squadre appaiate al secondo posto con 19 punti, vanno oggi alla ricerca di tre punti importantissimi, con lo scopo di raggiungere la vetta della graduatoria ai danni del Potenza. La squadra reggina dovrà fare a meno del suo capitano, il centrocampista De Rose, il quale è stato espulso nell’incontro della scorsa settimana contro il Catanzaro. Mister Toscano ha valutato in settimana tutte le possibili alternative a sua disposizione, per poi fare le sue scelte in vista della trasferta pugliese. Ecco dunque le formazioni ufficiali della gara che la formazione amaranto giocherà in quel di Monopoli.

Monopoli-Reggina, le formazioni ufficiali

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma; Jefferson, Fella. A disposizione: Antonino, Antonacci, Hadziosmanovic, Pecorini, Arena, Nina, Triarico, Tuttisanti, Cuppone, Mariano, Moreo, Salvemini. Allenatore: Scienza.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, Sounas, Rolando; Bellomo, Denis, Corazza. A disposizione: Farroni, Bertoncini, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza (Dario Garzelli di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno).

