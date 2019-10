Monopoli-Reggina 1-2, la diretta LIVE: ancora una volta Corazza!

20 Ottobre 2019 14:43

Monopoli e Reggina sono pronte a darsi battaglia in un incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie C girone C

Monopoli e Reggina si giocano molto in questo pomeriggio d’autunno. Le due squadre, al momento appaiate al secondo posto nella classifica del girone C di Serie C, vogliono ottenere tre punti importanti per conquistare la vetta ai danni del Potenza. Il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha deciso per la prima volta in stagione di affidarsi a German Denis in attacco, al fianco del capocannoniere del campionato Corazza. A farne le spese è dunque Reginaldo, il quale si accomoda in panchina in quel di Monopoli.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma; Jefferson, Fella. A disposizione: Antonino, Antonacci, Hadziosmanovic, Pecorini, Arena, Nina, Triarico, Tuttisanti, Cuppone, Mariano, Moreo, Salvemini. Allenatore: Scienza.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, Sounas, Rolando; Bellomo, Denis, Corazza. A disposizione: Farroni, Bertoncini, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza (Dario Garzelli di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno).

Monopoli-Reggina, la diretta LIVE Gli ultimi assalti della formazione di casa non vanno a buon fine, la Reggina espugna Monopoli col punteggio di 2-1.

col punteggio di 2-1. Amaranto pericolosi con ripartenze fulminee, grazie ai velocissimi Rivas e Doumbia, imprecisi però sino ad ora. Il più pericoloso è però Gasparetto, entrato in luogo di Garufo e subito pericoloso con una traversa clamorosa.

Il Monopoli prova a riversarsi nella metà campo amaranto, alla ricerca del pari nel finale di gara. La squadra padrona di casa crea qualche occasione, ma Guarna è attento.

La formazione di Toscano vuole abbassare i ritmi e controllare l’incontro, Reggina che continua a subire poco, difesa attenta.

Finisce la partita di un Denis in ombra, Toscano sceglie Reginaldo per l’ultima mezz’ora di gara.

Reggina subito all’assalto ad inizio ripresa ed ancora una volta Corazza si procura un calcio di rigore. Lo stesso capocannoniere amaranto va dal dischetto e sigla la rete del 2-1 per la Reggina, ottava rete per il bomber.

si procura un calcio di rigore. Lo stesso capocannoniere amaranto va dal dischetto e sigla la rete del 2-1 per la Reggina, ottava rete per il bomber. Il secondo tempo inizia con una novità tra le fila amaranto, non ci sarà l’autore del gol Bellomo, al suo posto Rivas.

La Reggina sembra essere calata dal punto di vista del ritmo, ma trova un’altra occasione da calcio piazzato, ancora con Bellomo che con una delle sue punizioni proverbiali ha messo in crisi il Monopoli. Palla però di poco larga, il primo tempo termina 1-1.

Pareggia la squadra padrona di casa, una bomba dalla distanza di Carriero porta il risultato in parità: 1-1.

porta il risultato in parità: 1-1. Il Monopoli prova subito a far male, ancora una volta da corner, bella parata di Guarna su una zuccata da pochi passi.

La svolta della gara arriva al minuto 25, con Corazza che si invola verso l’area avversaria e dopo una sterzata viene atterrato. Calcio di rigore per gli amaranto, dal dischetto va Bellomo e sigla l’1-0 per la Reggina .

I padroni di casa alzano il baricentro e si rendono pericolosi con alcuni calci piazzati, senza però mai riuscire a calciare verso la porta di Guarna. Anche la Reggina conquista 3 punizioni in zona avanzata, ma il Monopoli riesce a districarsi bene sui cross di Bellomo.

I ritmi si abbassano e l’incontro diventa spezzettato dati i tanti falli a centrocampo e nervosismo a fior di pelle, sintomo dell’importanza dello scontro al vertice.

Bellomo sembra essere in palla, Garufo e Rolando sono due spine nel fianco del Monopoli, avvio arrembante della squadra amaranto.

Monopoli-Reggina, è iniziata, col solito pressing amaranto. La squadra di Toscano dimostra subito di voler fare la partita, il primo tiro è di Rolando.

Valuta questo articolo