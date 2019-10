Serie C, Monopoli-Reggina 1-2: bomber Corazza fa volare in vetta gli amaranto

20 Ottobre 2019 16:51

Serie C, Monopoli-Reggina 1-2: la squadra amaranto guidata da Mimmo Toscano ha ottenuto oggi la prima vittoria esterna in stagione

La Reggina vince ancora, per la prima volta però, la formazione amaranto ha assaporato il gusto del successo lontano dal Granillo. A Monopoli è infatti arrivata la prima vittoria esterna per la squadra di Mimmo Toscano, una vittoria meritata ottenuta grazie al grande cuore degli amaranto, al termine di una gara tanto importante, quanto tesa, sporca e combattuta. Non la più bella gara della stagione, per usare un eufemismo, ma anche queste partite servono a diventare “grandi”. La Reggina ha vinto in quel di Monopoli per 2-1, grazie a due calci di rigore magistralmente trasformati da Bellomo e dal solito Corazza, arrivato ad 8 reti in stagione. Gli aggettivi sono finiti per l’ex Piacenza che ha conquistato entrambi i penalty comminati oggi in favore della Reggina, con le sue cavalcate all’interno dell’area avversaria.

Il capocannoniere amaranto è riuscito anche oggi a prendersi la scena, nonostante alla vigili ci si aspettasse molto da German Denis, schierato per la prima volta da titolare dal suo arrivo in riva allo Stretto. Quest’oggi Toscano e soci non hanno solo portato a casa tre punti, i primi fuori casa, ma hanno anche avuto la meglio di un Monopoli che sino a stamane si trovava a pari merito con la squadra amaranto. Un vero e proprio scontro d’alta classifica vinto in trasferta dunque, tre punti che potrebbero valere doppio pensando al futuro. Ancora una volta la squadra ha dimostrato carattere, forza fisica e voglia di vincere lottando su ogni pallone, il tutto accompagnato dalla ben nota qualità tecnica superlativa per la Serie C. Insomma, tutti i tasselli del puzzle costruito dal presidente Gallo stanno sistemandosi pian piano il loro posto. La Reggina è imbattuta in campionato ed al momento in vetta alla classifica del girone C, in attesa che scenda in campo il Potenza nel tardo pomeriggio.

Valuta questo articolo