Monopoli-Reggina, i convocati amaranto: mister Toscano chiama 24 calciatori

19 Ottobre 2019 17:22

Serie C, la Reggina affronta la trasferta di Monopoli. Sono 24 i calciatori convocati dall’allenatore amaranto Mimmo Toscano

La Reggina sfiderà domani il Monopoli. Partita insidiosa per la squadra amaranto.

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 10ª giornata del campionato di serie C girone C tra il Monopoli e la Reggina prevista per domani 20 ottobre 2019 alle ore 15:00.

La lista dei 24 convocati:

Portieri: Farroni, Guarna, Lofaro

Difensori: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo.

