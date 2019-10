Monopoli-Reggina 1-2, le pagelle di StrettoWeb: Denis in ombra, Corazza è la luce

20 Ottobre 2019 16:51

La Reggina ha giocato una buona gara in quel di Monopoli, ennesima prestazione super da parte del solito Corazza

La Reggina ha ottenuto tre punti importantissimi in casa del Monopoli. La prima vittoria esterna per la squadra di Mimmo Toscano è arrivata grazie a due calci di rigore, entrambi conquistati da Corazza, il capocannoniere della squadra amaranto. Passando alle pagelle, da sottolineare la prova di Loiacono, un po’ in ombra invece Denis alla prima da titolare in stagione.

Monopoli-Reggina, le pagelle di StrettoWeb

Monopoli (3-5-2): Menegatti 5,5; Ferrara 5,5, De Franco 6, Mercadante 6; Rota 6,5, Piccinni 6, Giorno 6, Carriero 7, Donnarumma 5,5; Jefferson 6,5, Fella 6,5. A disposizione: Antonino, Antonacci, Hadziosmanovic, Pecorini, Arena, Nina, Triarico, Tuttisanti, Cuppone, Mariano, Moreo, Salvemini. Allenatore: Scienza.

Reggina (3-4-1-2)

Guarna 6,5: praticamente perfetto oggi, nulla ha potuto sul gol del Monopoli, una bomba infilatasi all’incrocio dei pali.

Loiacono 7: la difesa oggi è stata solidissima, colpita solo da un tiro dalla distanza nel primo tempo.

Blondett 6,5: ha tenuto bene a bada un calciatore d’alto profilo come Jefferson, non ha fatto rimpiangere Bertoncini ancora una volta.

Rossi 6,5: una certezza oramai Rossi, ancora una partita d’alto profilo da parte del difensore ex Sampdoria.

Garufo 7: ha neutralizzato Donnarumma, uno degli uomini più temuti della formazione avversaria, inoltre si è proposto con continuità. Gasparetto: sv.

Bianchi 6: silente oggi, ma sempre indispensabile il centrocampista al quale Toscano non rinuncia praticamente mai. De Francesco: 6.

Sounas 6: schierato oggi leggermente fuori ruolo, si comporta comunque discretamente. Stupidissima l’espulsione nel finale di gara.

Rolando 6,5: più che sufficiente la sua prestazione, come sempre la sua straripante fisicità si è fatta sentire.

Bellomo 6,5: sostituito dopo soli 45 minuti a causa del suo nervosismo e del giallo ricevuto nel primo tempo, la sua rete è stata però importante a sbloccare l’incontro. Rivas: 6

Denis 5,5: il Tanque oggi non ha inciso, una prova in ombra la sua, sostituito dopo meno di un’ora da Mimmo Toscano. Per il calciatore argentino ci saranno altre occasioni per mettersi in mostra. Reginaldo: 6

Corazza 7,5: che dire di questo ragazzo? Anche oggi superlativo, con due rigori conquistati ed uno di questi segnato con maestria. Otto reti stagionali per il capocannoniere della squadra di Toscano. Doumbia: 6.

A disposizione: Farroni, Bertoncini, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Valuta questo articolo