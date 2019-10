20 Ottobre 2019 22:47

Milan-Lecce – Si è concluso il primo posticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Milan e Lecce. Le pagelle di StrettoWeb

MILAN-LECCE – E’ andato in scena a San Siro il primo Milan di Pioli. Avversario nel posticipo dell’ottava giornata era il Lecce di Fabio Liverani, alla ricerca di punti per l’obiettivo salvezza. Finisce con un deludente pareggio la prima di Pioli. I rossoneri partono subito fortissimo. Rafael Leao, scatenato nei primi minuti, sfiora due volte il gol. Dominio del Milan, che inevitabilmente porta al vantaggio: al 20′ Calhanoglu prende palla sulla destra e calcia da posizione impossibile trovando impreparato Gabriel. Nella ripresa il Milan sembra controllare, ma Conti compromette tutto con una clamorosa ingenuità. Fallo di mano del terzino sul cross di Farias e calcio di rigore. Babacar si fa respingere il tiro da Donnarumma, ma il senegalese ribadisce in rete. A 10 minuti dalla fine è ancora Calhanoglu a salire in cattedra e ad ispirare Piatek. Il polacco non sbaglia e riporta avanti il Milan. Nel recupero Calderoni trova il jolly dalla distanza e fissa il 2-2 finale. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

MILAN-LECCE, LE PAGELLE DI STRETTOWEB

Milan (4-3-3):

Donnarumma 6.5: compie un miracolo sul rigore di Babacar, non può nulla sulla respinta: INNOCENTE.

Conti 4.5: chiamato a sostituire Calabria, si comporta bene fino al 60’quando decide di darsi alla pallavolo: I CONTI NON TORNANO.

Musacchio 6: difende senza fatica contro le punte leccesi, che si arrendono alla sua presenza consegnandogli spontaneamente il pallone: INTIMORENTE.

Romagnoli 6: poco impegnato, vive una serata tranquilla sul divano: CHATEAU D’AX.

Theo Hernandez 6.5: è inutile provare a farlo difendere non è nella sua natura, per fortuna sua e del Milan oggi deve farlo poco: UNA VITA IN AVANTI.

Kessié 5.5: è molto intraprendente, ha voglia di fare, ma non ha piedi delicati e si vede: RAFFINATO COME TINA CIPOLLARI A UNA GARA DI RUTTI (80′ Rebic 5)

Biglia 5.5: la cura Pioli sembra dare i primi frutti, il tecnico rossonero avrà dato all’argentino qualche medicina miracolosa e ai tifosi rossoneri viene un colpo, nella ripresa torna quello di sempre e anche i milanisti si tranquillizzano: BIGLIATE ‘NA PASTIGLIA.

Paquetà 5.5: si fa vedere poco, si nota per un sinistro che finisce al terzo anello: CECCHINO COL PARKINSON (67’ Krunic 6)

Suso 5.5: prestazione in linea con le ultime, tenta qualche timida iniziativa, ma nulla di più: INVOLUTO.

Calhanoglu 7.5: siamo sicuri che sia sceso in campo il turco giusto? Sembra un altro giocatore, segna, tenta anche il gol olimpico colpendo la traversa, regala l’assist a Piatek: RIVITALIZZATO.

Rafael Leao 6.5: fa 3 minuti da indemoniato, corre, tira a crea occasioni, poi si spegne: ACCENDI UN DIAVOLO IN ME (67′ Piatek 6.5)

Lecce (4-3-1-2):

Gabriel 5: ha parecchie colpe sul gol del vantaggio rossonero: IMPREPARATO.

Meccariello 5: non giocava titolare dalla nascita della Repubblica: RIESUMATO.

Rossettini 4.5: impreciso quando deve impostare, difetta anche nelle chiusure, dove è quasi sempre in ritardo: PROVA A PRENDERE LEAO QUANDO IL PORTOGHESE E’ GIA’ NEGLI SPOGLIATOI.

Lucioni 5.5: prova a mettere qualche toppa alle falle della difesa salentina: STUCCO.

Calderoni 7.5: aveva ben impressionato in altre uscite, oggi fa bene in fase di spinta e si inventa il tiro della domenica, se non ci fosse stato il gol di Nainggolan: BOLIDE.

Majer 4.5: falloso come pochi, poco presente in fase offensiva: UTILE COME UNO SCOLAPASTA SENZA BUCHI (63′ Petriccione 6)

Tachtsidis 5: molte imprecisione in fase di impostazione. Detta male i tempi: DISLESSICO.

Tabanelli 6: è uno dei migliori dei suoi, azzecca qualche passaggio e già questo è tanto vista la serata della squadra di Liverani: BAGLIORI DI LUCE.

Mancosu 5: sembra lontano parente del centrocampista tuttofare visto nelle prime giornate: ESTINTO.

Falco 4.5: la peggior partita stagionale del fantasista del Lecce, tenta poco le giocate che pure ha nelle sue corde: PIU’ CHE FALCO E’ UN COLIBRI’ (46′ Farias 7.5).

Babacar 6.5: calcia malissimo il rigore, ma è bravo e fortunato a riprendere la palla e ribadire in rete: OPPORTUNISTA (81′ Lapadula 6)

