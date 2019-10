Migranti: Salvini, ‘ripeto mani governo sporche di sangue’

20 Ottobre 2019 22:05

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Lo ripeto” che le mani del governo sono sporche di sangue. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a ‘Non è l’Arena’ su La7 rispondendo ad una domanda sulla precedente dichiarazione. “Semplicemente – aggiunge – più gente fai partire, più gente rischi di far morire. Io che ero brutto, cattivo, razzista, fascista, populista, sovranista avevo ridotto dell’80% gli sbarchi e avevo più che dimezzato il numero di morti e dispersi. Adesso sono triplicati e probabilmente raddoppieranno i morti, quindi chi è il cattivo? o quelli che si lavano la coscienza per andare poi a messa per sentirsi buoni cristiani e invece trasformano il Mediterraneo in una fossa comune”, sottolinea Salvini.

