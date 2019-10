Migranti: in 180 arrivano a Lampedusa, salvati dalla Guardia Costiera

16 Ottobre 2019 10:21

180 migranti sono arrivati a Lampedusa a bordo delle motovedette della Guardia Costiera e Guardia di Finanza

Sono sbarcate questa notte a Lampedusa le 180 persone soccorse ieri in area sar maltese dalle motovedette della Guardia Costiera su richiesta de La Valletta. I migranti trasbordati nella giornata di ieri, sono arrivati sull’isola a bordo di due motovedette classe 300 della Guardia Costiera e l’unità navale della Guardia di Finanza. La presenza di un elevato numero di persone a bordo, tra cui donne e bambini, già da molte ore in mare e senza alcuna possibilità di trovare riparo al coperto e le condizioni meteo marine in peggioramento, hanno determinato l’individuazione di Lampedusa quale porto di sbarco.

Valuta questo articolo