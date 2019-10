Tragedia sfiorata in un centro accoglienza, migrante furioso per un piatto sporco tenta di accoltellare un coetaneo: morsi e testate ai Carabinieri, arrestato due volte in un giorno

29 Ottobre 2019 19:39

Per evitare le manette il 21enne ha aggredito un carabiniere a morsi e testate: è successo a Cagliari

Tragedia sfiorata nel centro accoglienza di via Redipuglia a Cagliari, dove ieri un 21enne del Ciad è stato arrestato per tentate lesioni aggravate. Nel pomeriggio il giovane, furioso per un piatto sporco lasciato sul lavello da un altro ospite della struttura, con il quale il 21enne condivideva la camera, ha impugnato una lama lunga circa 15 centimentri con i peggiori intenti. Il giovane è stato arrestato e ha trascorso l’intera notte presso la camera di sicurezza. Rimesso in libertà dal giudice, il giovane, nonostante il divieto di avvicinamento, è ritornato nella struttura di accoglienza per riprendersi i vestiti. Il giovane migrante, al rifiuto dei custodi di lasciarlo entrare, ha però perso nuovamente le staffe: totalmente fuori di sé ha scavalcato la recinzione e per aggredire il personale. Fortunatamente, l’extracomunitario è stato bloccato dai carabinieri della radiomobile di Cagliari, ma, durante i tentativi di bloccarlo, un militare è stato morso alla gamba e colpito con una testata. Il 21 enne è stato nuovamente arrestato.

