Mezzogiorno: alla Camera la presentazione del Coordinamento delle Consulte del Sud

Il Coordinamento è un organo composto dai rappresenti regionali delle consulte del Sud, uniti da un comune intento: rilanciare il Meridione, partendo proprio dalla Sicilia

Domani alle ore 10.30 presso la sala stampa della Camera dei deputati (Via della Missione, 4), si terrà una conferenza stampa per presentare la costituzione del Coordinamento delle consulte del Sud Italia, un organo apartitico formato dai rappresenti regionali delle consulte del Sud, uniti da un comune intento: rilanciare il Meridione, partendo proprio dalla Sicilia.

Tra i presenti Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, da sempre sensibile alla promozione di politiche giovanili. “Che i giovani del Sud si radunino per nuove strategie politiche – dice l’esponente azzurra – e riaffermare la loro presenza sul territorio è un’istanza di rinnovamento che deve essere ascoltata”. All’incontro con i cronisti sarà presente una delegazione dell’Assemblea Siciliana delle Consulte Regionali, guidata dal presidente, Alessandro Magistro, e altri rappresentanti delle altre consulte del Mezzogiorno.

