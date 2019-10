19 Ottobre 2019 20:47

Acqua a Messina: domenica mattina rubinetti a secco per 5 ore nella zona centro

Amam informa che per consentire una riparazione urgente, in prossimità dell’uscita carrabile del parcheggio Cavallotti, domani, domenica 20 ottobre, saranno eseguiti i lavori di ripristino della condotta e sarà dunque necessario sospendere il flusso idrico per circa 5 ore, ovvero dalle ore 5 alle ore 10 del mattino.

L’area interessata è quella compresa nel quadrilatero: via San Liberale (zona Prefettura), Via Garibaldi, via Tommaso Cannizzaro, via XXIV Maggio.

