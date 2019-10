Messina: i Vigili del Fuoco concludono il corso di Salvamento a Nuoto

7 Ottobre 2019 20:13

Messina: dodici vigili del fuoco concludono il corso di salvamento a nuoto, si sono allenati alla piscina Cappuccini

Nella giornata del 4 ottobre si è concluso positivamente il Corso di Salvamento a Nuoto, promosso dal comando di Messina. Il corso, della durata di due settimane, ha impegnato dodici discenti VF in lezioni teoriche – rischi in ambiente acquatico, procedure e tecniche di salvataggio con utilizzo di ausili in dotazione al Corpo nazionale, la normativa tra i temi affrontati – e in prove pratiche, messi a dura prova, con e senza pinne, all’interno della piscina resa disponibile dall’impianto natatorio comunale “Cappuccini” di Messina, dell’associazione Waterpolo. Gli istruttori hanno mostrato e insegnato ai corsisti diverse tecniche per il salvamento – tecniche di ingresso in acqua, tecniche di nuoto, modalità di trasporto del pericolante, manovre da applicare come previsto dal manuale di salvamento, con e senza ausili – per arricchire ulteriormente la loro formazione professionale. Il Direttore ginnico Ing. Antonio Occhipinti della Direzione Regionale Palermo e il Capo Reparto Diego Parisi proveniente dal Nucleo sommozzatori del Comando VF Catania hanno affiancato i due formatori nella valutazione e negli esami di idoneità. I due istruttori del comando hanno ricevuto i complimenti per il lavoro svolto in maniera impeccabile e con alto tasso di professionalità, riuscendo nel compito di accrescere le capacità natatorie e la conoscenza delle tecniche di salvamento di ognuno dei discenti.

