Messina, incidente in via Palermo: centauro travolge pedone e scappa. 60enne ricoverato al Policlinico

1 Ottobre 2019 12:49

Messina, pedone travolto da uno scooter in Via Palermo: 42enne denunciato per omissione di soccorso

Incidente ieri sera a Messina. In via Palermo un uomo sulla 60ina è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada. Lo scooterista, D.B., di 42 anni, era alla guida di un sh 125 e dopo l’impatto si sarebbe dato alla fuga. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire all’identità del pirata della strada. Al 42enne sono stati contestati da parte del personale della polizia locale operante i reati di omissione di soccorso, lesioni personali gravissime e guida senza patente. Lo scooter è risultato privo di copertura assicurativa. Il 60enne è stato soccorso dal personale medico del 118, trasportato al Piemonte e poi, considerata la gravità dei traumi, trasferito al Policlinico di Messina. L’uomo non è in pericolo di vita.

