Messina: successo per la prima giornata del Trofeo delle Piazze

22 Ottobre 2019 11:11

A Messina i piccoli scendono in piazza. Arcovito: “Un successo entusiasmante. Questo è lo sport che ci piace”

Una vera e propria invasione quella che nella mattinata di domenica scorsa ha interessato Piazza Unione Europea.

Riscaldati da un bellissimo sole estivo oltre 200 piccoli atleti di minivolley e minibasket, con al seguito le rispettive famiglie, hanno dato il via ufficiale al Trofeo delle Piazze, manifestazione ludico-sportiva organizzata di concerto da Mediterranea Eventi, Comitato Territoriale FIPAV di Messina e Cus Unime, con il patrocinio del Comune di Messina e con il prezioso sostegno del partner Sciotto Automobili.

“I piccoli scendono in Piazza!” Questo lo slogan ufficiale della manifestazione e già dal suo esordio con la prima tappa le aspettative sono state corrisposte con un bellissimo successo. “La prima tappa ci ha regalato una bellissima domenica di sano sport e di divertimento – queste le parole soddisfatte di Gabriele Arcovito, Responsabile organizzativo di Mediterranea Eventi – Vedere tutti questi piccoli “vivere” la piazza e divertirsi con le proprie famiglie ci riempie di gioia ed entusiasmo, centrando in pieno l’obiettivo che ci siamo proposti insieme al Comitato Territoriale FIPAV di Messina ed al Cus Unime: vivere la nostra meravigliosa città anche in contesti inconsueti attraverso lo sport, uno dei motori più potenti di inclusione ed aggregazione”.

Prima tappa in archivio e già si pensa ai prossimi appuntamenti, partendo da Piazza Cairoli domenica 27 ottobre per poi “invadere” Piazza Duomo il 3 novembre ed infine, il 10 novembre, la novità della Passeggiata a Mare. “Puntare sulle piazze e, soprattutto su alcune tra le più simboliche della nostra città, è stato un fattore determinante. Non è usuale vedere tutti questi piccoli atleti fare sport all’aperto in una domenica qualsiasi di ottobre e novembre, eppure già dallo scorso anno la risposta è stata entusiasmante. Oltre al gran numero di partecipanti, infatti, tante famiglie si sono avvicinate sin dalla prima piazza e ci hanno seguito fino all’ultimo appuntamento, avviando proprio con l’occasione il proprio figlio alla pratica del volley o del basket e proseguendo anche al termine del Trofeo delle Piazze, risultato importantissimo che ci riempie di soddisfazione”.

Appuntamento in programma per la seconda tappa previsto per domenica 27 ottobre a Piazza Cairoli. Tutti in tuta: lo sport scende in piazza!

