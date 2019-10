Messina Street Food Fest 2019: al via la grande festa del cibo di strada, ecco il programma e come cambia la viabilità a Piazza Cairoli

8 Ottobre 2019 14:00

Tutto pronto per il taglio del nastro, giovedì l’inaugurazione della terza edizione del Messina Street Food Fest

Prenderà il via giovedì 10, con il taglio del nastro alle ore 18 a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest, la grande festa del cibo di strada, in programma sino a domenica 13. Organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion, l’evento prevede l’allestimento di 40 “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e provenienti da altre regioni italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa incursione nella gastronomia estera. Il cartellone musicale si avvale della presenza di 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti; sarà “La soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul palco “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e “Ivano motore”. Nutrita anche la formazione dei dj che si esibiranno alla consolle nelle quattro giornate, giovani promesse o conosciuti protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul palco nelle quattro giornate ci saranno Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico. Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla comicità di Danny Napoli, messinese conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le sue gag.

Messina Street Fish

Tra le novità, la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione.

Messina Street Food punta sulla solidarietà

Partner solidale di Messina Street Food Fest è la Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud, centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari, beneficiario del ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i padri rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio.

Agevolazioni per chi arriva dalla Calabria e per i crocieristi

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i croceristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte. Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist, da giovedì 10 a domenica 13, ha attivato le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”; i biglietti costeranno rispettivamente 42 e 18 euro. Con il biglietto “Daily auto street food fest” si otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il biglietto moto 1 Token salato + 1 Token Beverage. L’offerta è a disponibilità limitata; verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni.

La formula del token degustazione

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10, alle ore 18, con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà gli orari dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una. L’ingresso è libero e, per degustare le specialità del villaggio gastronomico, la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce e 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende ad un costo di 8 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. E’ attiva la prevendita dei token nell’info point di piazza Cairoli lato monte tra le due edicole, aperto al pubblico dalle 10 alle 19.

Divieto di vendita di bevande in lattina e in vetro

In occasione della terza edizione del “Messina Street Food Fest”, che si svolgerà da giovedì 10 a domenica 13 a piazza Cairoli e strade limitrofe, con ordinanza sindacale, è stato disposto nei confronti degli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, inclusi i possessori di stand partecipanti alla manifestazione, il divieto di vendita e somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5 per cento o qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori in vetro o contenuti in recipienti di plastica con tappo, anche se di provenienza personale, nei luoghi interessati dagli eventi e in un raggio di trecento metri. E’ stata prevista in sostituzione l’eventuale vendita e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica. Il provvedimento sindacale dispone inoltre il rispetto delle norme di sicurezza per l’eventuale utilizzo di impianti a GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) che potrebbero essere impiegati in un raggio di 500 metri dai luoghi interessati dall’iniziativa. L’ordinanza autorizza inoltre la Confesercenti provinciale di Messina, organizzatrice della manifestazione, ad utilizzare nel corso dell’evento strumenti a diffusione acustica e fonica, in deroga al IV comma dell’art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed al D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999, e comunque entro e non oltre l’una di notte. Pertanto gli operatori che intendono utilizzare apparecchiature a gas combustibile per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita hanno l’obbligo di munirsi di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla loro corretta installazione e manutenzione. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Come cambia la viabilità

In occasione della III edizione della “Messina Street Food Fest”, che si terrà a piazza Cairoli e strade limitrofe da giovedì 10 a domenica 13, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto provvedimenti viari. Dalle ore 8 di oggi, martedì 8, sino alle 8 di lunedì 14, ad eccezione dei veicoli a servizio di persone disabili munite di regolare contrassegno che potranno accedere sino alle 11 di venerdì 11 per la sosta nello stallo riservato di via Dogali, tra le vie G. Bruno e U. Bassi, saranno vietati la sosta ed il transito veicolare nelle vie G. Bruno, tra le vie Dogali e Cannizzaro, e Dogali, tra via G. Bruno e l’accesso (passo carrabile) al parcheggio privato. Dalle 8 di oggi sino alle 24 di giovedì 17, vigeranno i divieti di sosta e transito veicolare nelle vie N. Fabrizi, tra via G. Bruno e l’accesso carrabile dell’attività commerciale Oviesse, consentendo pertanto l’ingresso e l’uscita dei veicoli dallo stesso parcheggio da e verso la via Ugo Bassi; e nel tratto tra via dei Mille e piazza Cairoli; e nello slargo di via T. Cannizzaro attualmente destinato alla fermata dei bus e dei trenini che svolgono servizio turistico. L’area di sosta, riservata ai taxi, solitamente posizionata sul lato valle di piazza Cairoli, nel tratto di via G. Bruno, compreso tra le vie Fabrizi e Dogali, sarà trasferita su entrambi i lati del viale S. Martino, nel tratto tra le vie T. Cannizzaro e Solferino, dove vige per tutti gli altri veicoli, il divieto di sosta 0-24 e la rimozione coatta, con esclusione degli stalli esistenti a servizio delle persone disabili.

