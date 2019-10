Messina Social City, potenziato il servizio di trasporto scolastico. De Luca: “Stesso personale e servizi raddoppiati, chi non ha voglia di lavorare sarà mandato a casa”

5 Ottobre 2019 17:39

Da lunedì il servizio di trasporto scolastico sarà esteso anche nella zona nord. De Luca ai lavoratori di Messina Social City: “Pronto a fare i miei blitz, non avrò pietà. Da adesso lo stipendio non si ruba più”

“Comunico con grande apprezzamento che l’azienda speciale Messina Social City comincia a girare a pieno regime”- A dirlo è il sindaco De Luca, in merito al potenziamento del servizio di trasporto scolastico in città. Oltre ai villaggi della zona sud, da lunedì il servizio sarà esteso anche ad Orto Liuzzo Petrarca, Salice, Castanea, Sparta’ Massa San Giovanni, Faro Superiore, Sperone Ganzirri.

“Con le stesse risorse umane- aggiunge De Luca– stiamo raddoppiando i servizi aumentandone la qualità. Penso ad esempio al potenziamento del servizio di trasporto scolastico, assente a Messina da oltre 10 anni. Ciò vuol dire che la colpa della qualità scadente e truffaldina del prodotto non era da imputare ai lavoratori ma al sistema marcio che li teneva al guinzaglio e lucrava sui servizi sociali”.

“Ancora però – conclude De Luca – ci sono alcuni lavoratori o lavoratrici che non hanno compreso che da adesso lo stipendio non si ruba più ma si deve guadagnare ogni giorno, con amore e passione, ringraziando il buon Dio del privilegio ottenuto. A loro dico: attendetevi blitz perché non avrò pietà per nessuno. Chi trasgredisce sarà mandato a casa”.

