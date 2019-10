Messina: a Sinagra la festa dell’Amicizia e della Solidarietà

1 Ottobre 2019 21:52

Messina: la Pro Loco di Sinagra e i Volontari in collaborazione con il Comune di Sinagra, l’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto e la Croce Rossa Comitato Tirreno Nebrodi organizzano la Festa dell’Amicizia e della Solidarietà

La Pro Loco di Sinagra e i Volontari in collaborazione con il Comune di Sinagra, l’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto e la Croce Rossa Comitato Tirreno Nebrodi organizzano, la VI edizione della Festa dell’Amicizia e della Solidarietà.

La festa dà un’opportunità alle persone di socializzare e allo stesso tempo donare a chi è più sfortunato.

Sabato 12 ottobre 2019, in Piazza San Teodoro, si darà inizio alla manifestazione con il seguente programma:

Ore 10,00 sala consiliare Convegno :Educare i giovani all’amore, all’amicizia e alla solidarietà;

sala 15,00 giochi vari;

Ore 19,00 Percorso degustativo alla riscoperta degli antichi sapori d’autunno;

Ore 20,00 la Corridas dilettanti allo sbaraglio .

Esporranno artisti, pittori e scultori. A fine serata sarà premiato l’allestimento più originale. Grande entusiasmo degli volontari, fieri di organizzare la festa, anche per il grande valore umanitario. Questo evento è stato organizzato per la prima volta nell’anno 2001 dallo stesso gruppo di volontari che ha ideato la festa dell’amicizia e di solidarietà, soprattutto per raccogliere fondi per poter sconfiggere la sclerosi multipla che aveva colpito Rosa Lea Orifici, primo caso di questa malattia a Sinagra. Successivamente i fondi raccolti, sono stati suddivisi anche per la ricerca dei tumori. Quest’anno i volontari, capitanati dalla locale Pro Loco, hanno deciso di destinare i fondi della VI edizione della festa dell’amicizia e della solidarietà sempre all’AIRC e all’Associazione Sclerosi Multipla sezione di Messina. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Valuta questo articolo