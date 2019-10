24 Ottobre 2019 14:20

Messina, sequestrati oltre 300 giocattoli destinati alla vendita e risultati privi dei requisiti di sicurezza

Blitz della sezione Annona della Polizia Municipale in un negozio del centro a Messina. Gli agenti hanno sequestrato più di 300 articoli giocattoli risultati privi dei requisiti di sicurezza. In corso di accertamento la provenienza degli articoli, risultati pericolosi per la sicurezza dei bambini.

