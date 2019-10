Messina: Samuele Scarcella eletto al Consiglio degli studenti per il Dipartimento di Scienze Politiche

28 Ottobre 2019 19:21

Samuele Scarcella, 20enne di Messina, eletto nella Consulta del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche

Si è tenuta oggi al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche l’elezione del rappresentante del Consiglio degli studenti. Al termine dello scrutinio è risultato eletto Samuele Scarcella, ventenne di Messina, già Consigliere di Dipartimento con l’Associazione Morgana. In seno al Consiglio di Dipartimento l’Associazione Morgana conta 6 consiglieri su 10. “Innanzitutto ringrazio i miei colleghi per aver espresso la loro preferenza nei miei confronti, questo è per me motivo di enorme orgoglio e frutto dell’enorme stima reciproca che in questi mesi di lavoro si è venuta a creare con gli altri ragazzi”, dichiara Samuele Scarcella. ‘‘Ringraziando i membri della mia associazione per l’opportunità datami”.

Contestualmente è stata eletta come rappresentante nella commissione per l’internazionalizzazione la studentessa Vanessa Rogolino, mentre faranno parte della commissione tutorato le studentesse Denise Siracusa e Maria Assunta Biondo, tutte appartenenti all’associazione Morgana.

