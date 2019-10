Messina: presentato il Piano Generale del Traffico Urbano

25 Ottobre 2019 17:07

Il sindaco di Messina: “Finalmente finiranno le isole pedonali improvvisate!”

Alla presenza del sindaco Cateno De Luca e dell’intera Giunta municipale nel corso di una riunione tenutasi oggi, venerdì 25, a Palazzo Zanca, è stato presentato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) da parte della società di ingegneria TPS PRO. All’incontro hanno partecipato gli ingegneri, Bruno Bringheli del dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici e Guido Francesco Marino per la TPS PRO.

L’ingegnere Marino ha illustrato il Piano sia sotto il profilo delle analisi relative allo stato di fatto sia dal punto di vista progettuale/programmatorio.

Lo strumento presenta delle forti componenti innovative che prevedono, l’istituzione di isole pedonali funzionali alla struttura urbana della città e che implementeranno in maniera significativa in metri quadrati le attuali zone riservate ai pedoni; e la creazione di sei aree ZTL aventi le caratteristiche previste quale l’ingresso limitato a fasce orarie.

Il sindaco De Luca ha fornito alcune indicazioni in merito alla reintroduzione dell’ecopass e la possibilità di destinare dei parcheggi ad uso esclusivo, previa valutazione ed il pagamento di relativo contributo.

Il vicesindaco Mondello ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto in piena sinergia con la Commissione Urbanistica e il suo presidente Biagio Bonfiglio, e per il prezioso supporto degli uffici comunali competenti, in particolare l’ingegnere Bringheli e ha evidenziato che completata questa ulteriore fase, si procederà, prima dell’approvazione in Giunta, all’elaborazione degli ultimi correttivi dello strumento pianificatorio per avviare i successivi passaggi della concertazione pubblica, della trasmissione alla competente Commissione consiliare e quello finale in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

