Parcheggi interscambio, arrivano 16 milioni per Messina: ecco i progetti finanziati

21 Ottobre 2019 19:29

La Regione stanzia 16 milioni per Messina, firmato il decreto di finanziamento

Messina ottiene il finanziamento da 16 milioni della Regione per la realizzazione di 15 parcheggi interscambio.

Oggi è’ stato firmato il decreto di finanziamento per Messina. Soddisfatto il sindaco De Luca, che dichiara: “è il frutto del lavoro di oltre un anno del nostro vice sindaco e del nostro dipartimento mobilità”. Per Palermo la Regione ha stanziato circa 50 milioni e 23 per Catania, 12 milioni e 600 mila euro verranno invece ripartiti tra gli altri comuni della Sicilia.

Ecco i parcheggi finanziati a Messina:

Gazzi Socrate € 593.000,00

San Licandro € 885.165,09

Via Europa ovest € 1.353.776,73

Via Catania € 1.142.000,00

Viale Giostra S.Orsola € 1.341.000,00

Via Palmara € 1.081.000,00

Ex Gasometro€ 1.226.426,02

Via San Cosimo € 738.500 ,00

Viale Giostra Tremonti € 825.000,00

Viale Europa Est € 1.166.395,49

Santa Margherita € 1.085.082,64

Viale Europa Centro € 1.060.232,42

Bordonaro € 1.082.000,00

Via Campo delle Vettovaglie (ampliam.) € 1.225.877,21

Viale Stagno D’Alcontres (dal. Papardo) € 1.200.268,07

