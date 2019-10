Messina, al Papardo è operativo un nuovo navigatore “trova tumori polmonari”: solo 4 ospedali in Europa sono dotati di questa tecnologia

25 Ottobre 2019 13:54

Messina, l’Ospedale Papardo eccellenza nello scenario nazionale e internazionale: è già operativo il Navigatore Magnetico Polmonare, consente di individuare quei tumori polmonari che prima sfuggivano agli esami diagnostici

Alla Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera Papardo è stata consegnata ed è già pienamente operativa la quarta apparecchiatura in Europa che rende possibile l’esecuzione di prelievi bioptici dei noduli polmonari periferici con un livello di precisione mai raggiunta in precedenza.

Lo strumento si chiama Navigatore Magnetico Polmonare e la tecnica corrispondente è la Electromagnetic Navigation Bronchoscopy (ENB).

Si tratta di una tecnologia estremamente sofisticata ed all’avanguardia che concettualmente richiama in maniera assoluta la navigazione satellitare che quotidianamente milioni di utenti usano nei propri autoveicoli o nei propri smartphone avvalendosi di applicazioni come google maps.

Infatti, al pari di questa tecnologia, la ENB si basa sulla precisa localizzazione del veicolo (la pinza o l’ago o lo spazzolino citologico con i quali si effettuano i prelievi) mentre si muove lungo un percorso stradale (l’albero bronchiale) nel tentativo di raggiungere la destinazione (il tumore).

La ENB rappresenta la più avanzata tecnologia nel campo diagnostico del cancro periferico del polmone e grazie ad essa sarà possibile effettuare prelievi anche di lesioni subcentimetriche (altrimenti non bioptizzabili), come è già avvenuto con successo nel primo dei cinque casi già eseguiti presso la Chirurgia Toracica dell’Ospedale Papardo. Il Dott. Giuseppe Casablanca a capo dell’UO di Chirurgia Toracica è riuscito a raggiungere e bioptizzare con successo una metastasi da carcinoma renale di soli 8 mm, localizzata nel lobo superiore destro.

La ENB è una delle apparecchiature la cui acquisizione è stata prevista nel progetto di implementazione della chirurgia toracica oncologica del Papardo, inserito nel più ampio progetto oncologico 6.11 del PSN 2014 presentato dal Responsabile Scientifico Prof. Adamo.

Infatti, oltre la ENB è stata consegnata la colonna di chirurgia videoassistita con sistema di localizzazione dei tumori con Indocianina ed è attesa la imminente consegna del sistema di ecovideobroncoscopia per la stadiazione patologica delle adenopatie mediastiniche.

L’insieme di queste apparecchiature proietterà la Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera Papardo in vetta alle strutture europee che operano nel campo della oncologia polmonare. Infatti questa apparecchiatura si può rinvenire soltanto in altri 4 ospedali in Europa. Chirurgia toracica vanta già un tasso di mortalità operatoria pari allo 0% (su circa 900 resezioni polmonari) mentre la media della degenza in reparto è inferiore di due giorni rispetto alla media nazionale.

“Questa apparecchiatura straordinaria – dichiara il Direttore Generale dell’AO Papardo Dott. Mario Paino – permetterà di individuare quei tumori polmonari che prima sfuggivano agli esami diagnostici grazie alla precisione di una tecnologia all’avanguardia e competitiva rispetto ad altri metodi già collaudati. La Chirurgia Toracica ha già quindi la migliore strumentazione sullo scenario nazionale ed internazionale confermando l’ottimo andamento dell’intero reparto.”

Valuta questo articolo