25 Ottobre 2019 12:31

Messina, è morto l’ex presidente della VI Circoscrizione Orazio Laganà

Messina piange Orazio Laganà. L’ex presidente della VI Circoscrizione si è spento a 73 anni. Laganà ha ricoperto la carica di presidente del VI Quartiere dal 2013 fino al 2018 ed era molto apprezzato per il suo impegno nel territorio, specie nel villaggio di Ganzirri, dove risiedeva. Tanti in queste ore sui social i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Laganà.

