Messina, oculista disperso da 3 giorni sui Nebrodi: era andato a cercare funghi, non è riuscito a indicare la posizione e il telefono risulta spento

21 Ottobre 2019 18:56

Messina: l’uomo, un oculista di 75 anni, si era inoltrato nei boschi per cercare funghi

Un oculista di Messina, Francesco Faro di 75 anni, è disperso da 3 giorni sui Nebrodi. L’uomo si era inoltrato nei boschi per cercare funghi e venerdì pomeriggio aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto non riuscendo più a trovare la strada del ritorno ma da quel momento il cellulare dell’uomo risulta irraggiungibile e lo stesso non era riuscito a dare indicazioni precise su dove si trovasse. L’auto dell’oculista è stata trovata parcheggiata sulla strada tra Caronia e Capizzi ma non sono state individuate tracce del professionista. Le squadre di ricerca, coordinate dalla compagnia dei carabinieri di Santo Stefano di Camastra, utilizzano cani molecolari e un elicottero.

