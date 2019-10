Messina ospita il meeting internazionale dei Rogazionisti, nel ricordo di Padre Annibale [FOTO]

15 Ottobre 2019 12:38

La Conferenza si tiene quest’anno a Messina per commemorare il 150° anniversario dell’Ispirazione avuta dal Padre Annibale, ancora giovane adolescente, che dà origine dell’Opera rogazionista

E’ in corso presso l’Istituto Cristo Re di Messina, La conferenza dei Superiori Maggiori di tutte le Circoscrizioni della Congregazione dei Rogazionisti, fondati dal messinese S. Annibale Maria Di Francia con i relativi Consigli provenienti, oltre che dall’Italia, dall’Albania, Polonia, Francia, Brasile, Stati Uniti, Messico, India, Camerun e Ruanda, Filippine, per un meeting annuale di verifica e programmazione.

La Conferenza si tiene quest’anno nella nostra città per commemorare il 150° anniversario dell’Ispirazione avuta dal Padre Annibale, ancora giovane adolescente, che dà origine dell’Opera rogazionista: l’urgenza della preghiera per le vocazioni secondo il comando evangelico: Pregate (Rogate) il Signore della messe che mandi operai nella sua messe (Mt 9, 36-39).

Momento significativo dell’incontro sarà l’adorazione presso la Chiesa di San Giovanni di Malta il prossimo 17 ottobre alle 18.00, luogo in cui 150 anni fa il giovane Annibale maturò nell’adorazione eucaristica delle Quarantore la necessità della preghiera per le vocazioni.

Venerdì 18 ottobre, l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla incontrerà i 45 religiosi presenti nella Conferenza nella Celebrazione Eucaristica presso l’istituto Cristo Re.

Il meeting si concluderà sabato 19 ottobre presso LA Basilica Santuario di S. Antonio con la celebrazione presieduta dal Superiore Generale P. Bruno Rampazzo alle 11.30, in omaggio al Fondatore S. Annibale Maria Di Francia.

Valuta questo articolo