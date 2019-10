Messina nella morsa del maltempo, tragedia sfiorata in autostrada: cartellone precipita sulla carreggiata

25 Ottobre 2019 14:43

Maltempo a Messina, paura autostrada. Nella notte la forte pioggia e le violente raffiche di vento hanno buttato giù un cartellone dell’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta

Sono ore critiche a Messina per l’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile. Il maltempo sta flagellando la Sicilia Orientale, soprattutto tra Messina, Catania e Siracusa. Molti sindaci nella giornata di oggi hanno disposto la chiusure delle scuole ed è possibile che si decida di estendere l’ordinanza anche alla giornata di domani (aggiornamenti dettagliati su MeteoWeb ). Le scuole già nella giornata di oggi sono rimaste chiuse in molti Comuni della Sicilia. In queste ore un violento acquazzone ha colpito la provincia della città dello Stretto, causando pesanti rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Nella notte la forte pioggia e le violente raffiche di vento hanno divelto un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. Sul posto sono intervenuti i vigili, che lo hanno prontamente rimosso, permettendo il ripristino della circolazione.

