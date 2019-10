Messina: 82enne stroncato da un malore mentre è in auto

12 Ottobre 2019 16:51

L’anziano si stava recando negli uffici Asp di Messina, inutili i tentativi di rianimarlo: è morto in strada

Stamattina in via del Vespro a Messina un 82enne è stato stroncato da un malore mentre era in auto. L’anziano si stava recando negli uffici Asp e sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

