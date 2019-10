Messina, lascia il rubinetto aperto e si addormenta: anziana si risveglia coi Vigili del Fuoco in casa e l’appartamento allagato

25 Ottobre 2019 16:20

L’anziana di Messina aveva lasciato un rubinetto aperto prima di andare a dormire

Attimi concitati stamattina a Messina in via Brescia. Poco prima delle 8 l’abitazione di una donna anziana si è letteralmente allagata: l’acqua è arrivata nel balcone al secondo piano. Disperati e vani tutti tentativi dei vicini di rintracciare e allertare l’anziana che era all’interno dell’appartamento. Sono stati chiamati i soccorsi e in breve tempo sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. I pompieri grazie all’ausilio di un’autoscala sono riusciti ad accedere nell’appartamento, dove hanno trovato la donna addormentata nel suo letto e fortunatamente in buone condizioni di salute. L’anziana aveva lasciato un rubinetto aperto prima di andare a dormire. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118, a bordo di un’ambulanza.

