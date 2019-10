Messina: Nino Interdonato nominato componente del coordinamento regionale Anci Sicilia

16 Ottobre 2019 11:55

Il vicepresidente vicario del consiglio comunale di Messina sarà tra i consiglieri delegati per la Sicilia nella riunione della Conferenza nazionale Anci dei Consigli comunali

Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Messina, Nino Interdonato, è stato nominato tra gli otto rappresentanti del Coordinamento regionale dei Consigli comunali dell’Isola.

Lo ha reso noto l’Anci Sicilia che ha notificato al giovane consigliere il nuovo incarico, confermando il buon lavoro sin qui svolto a favore del territorio isolano.

Il segretario Mario Emanuele Alvano ed il coordinatore regionale dei Consigli comunali siciliani, Giulio Tantillo, hanno inoltre informato Interdonato che in occasione dell’Assemblea Congressuale Nazionale Anci, in programma ad Arezzo dal 19 al 21 novembre 2019, sarà tra i consiglieri delegati per la Sicilia nella riunione della Conferenza nazionale Anci dei Consigli comunali.

