Messina: conferite 11 Onorificenze al Merito, ecco gli insigniti

29 Ottobre 2019 16:06

Si è svolta oggi nell’ Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina, alla presenza del Prefetto Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a insigni cittadini residenti in questa Provincia.

Alla cerimonia era presente il Rettore dell’Università degli Studi di Messina, che ha espresso vivo compiacimento al Prefetto per l’evento che, su sua iniziativa, ha avuto luogo presso l’Ateneo messinese, sede di studio di tanti giovani, specie in considerazione del significativo messaggio a loro dato dall’esempio dei cittadini insigniti.

Presenti, oltre alle autorità civili e militari, anche i Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti di Messina, Castell’Umberto, Rometta, Villafranca Tirrena, S. Stefano di Camastra, il Presidente dell’ Associazione Nazionale Cavalieri O.M.R.I. – Sezione di Messina e la Delegata territoriale di Messina dell’Associazione nazionale insigniti Ordine Merito Repubblica Italiana e Decorati.

Ai numerosi ospiti partecipanti, tra cui i familiari delle persone insignite, docenti e studenti universitari, il Prefetto ha sottolineato l’importanza che le onorificenze rivestono nell’ordinamento dello Stato, in quanto istituite per essere conferite “a cittadini che si sono distinti per impegno civile, dedizione al lavoro, senso del dovere nell’ambito della propria attività lavorativa e professionale” e che danno lustro al nostro Paese. Essi infatti “con il loro esempio costituiscono un importante punto di riferimento per le giovani generazioni”.

Proprio nello spirito di un pieno e consapevole coinvolgimento dei giovani, 11 studenti e studentesse dell’ Ateneo messinese hanno consegnato, insieme alla autorità prescelte, i diplomi ai cittadini insigniti, attestando, con la loro partecipe presenza, il significato insito nelle onorificenze O.M.R.L.

Tra gli insigniti, spicca la Prof.ssa Teresa Pugliatti, insigne storica dell’arte, già docente dell’Ateneo messinese e di quello di Palermo, a cui è stata conferita l’Onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia è stata inoltre allietata dalla presenza del Coro dell’Università degli Studi di Messina, diretto dai Maestri Umberto e Giulio Arena, che ha intonato l’Inno Nazionale per dare avvio alla manifestazione e l’Inno alla Gioia, a conclusione della cerimonia.

L’elenco degli insigniti

Commendatore

Professoressa Teresa Pugliatti: già prof Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo e distintasi per la pubblicazione di numerosi lavori scientifici

Ufficiale

M.llo Salvatore Fiore: Comandante della stazione dei Carabinieri di S. Salvatore Fitalia

Cavalieri

Dottoressa Francesca Cannavò: Direttore allestimenti fondazione “Taormina Arte Sicilia”

Ass. C. Coord. P.S. Federico D’Arrigo: Addetto area indagini giudiziarie, sezione operativa Dia Messina

Vice Brig. Pietro D’Arrigo: Addetto comando Stazione dei Carabinieri Messina-Ganzirri

Dottoressa Caterina Di Giacomo: Dirigente dipartimento Beni Culturali

Cap. Dott. Consolato Fiorito: in servizio presso la Sezione Operativa Dia di Messina

Lgt C.S. CC. Dott. Salvatore Iovine: Addetto presso il Ros sezione Anticrimine Comando Provinciale Carabinieri di Messina

Luigi La Monica: Arbitro internazionale di basket

Dott. Francesco Antonio Mantineo: Responsabile distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Mojo Alcantara

M.llo Capo Dott. Salvatore Porracciolo: Comandante Stazione Carabinieri Acquedolci

Antonio Torcivia: volontario presso il comando dei Vigili del Fuoco di Messina

