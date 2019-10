24 Ottobre 2019 17:36

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale intervengono per mettere in sicurezza il cimitero di Messina: fumo nero durante la cremazione di una salma

Attimi di paura questo pomeriggio al Gran Camposanto di Messina. I vigili del fuoco e anche gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area del forno crematorio, dove erano in corso le procedure di cremazione di una salma. Durante le operazioni, per cause ancora in corso di accertamento, dal forno crematorio si è sprigionata una fitta nube di fumo nero. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti degli operatori e dei parenti del defunto.

