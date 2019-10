Messina, Gioveni: “la linea 7 dell’Atm da Zafferia crea disagi la mattina, urgono modifiche”

26 Ottobre 2019 10:56

Messina, Gioveni: “le prime corse della linea 7 ATM che parte da Zafferia sta creando non pochi disagi ai residenti dopo le modifiche introdotte dal piano invernale”

“Le prime corse della linea 7 ATM che parte da Zafferia sta creando non pochi disagi ai residenti dopo le modifiche introdotte dal piano invernale”. A sostenerlo è il consigliere comunale Libero Gioveni che “raccogliendo le lamentele di decine di lavoratori che fino allo scorso 13 ottobre erano abituati a fare la spola direttamente col capolinea del tram alla ZIR per poi spostarsi in centro appunto col “city way”, chiede all’azienda trasporti i necessari correttivi”. “In pratica – spiega Gioveni – dopo la prima corsa delle ore 5,35 che conduce a villa Dante, le altre due (che sono quelle in cui i lavoratori si spostano maggiormente per raggiungere il centro) sono così strutturate: ore 6,30 Zafferia – Bivio Cep, ore 7,05 Zafferia – Bivio Cep. Non si può non ripristinare la corsa delle ore 6,00 con partenza dalla chiesa di Zafferia e arrivo al capolinea Tram della ZIR – propone il consigliere – oppure modificare con questo tragitto almeno l’attuale corsa delle ore 6,30. Oggi, infatti, la corsa delle ore 6,00 Zafferia / Bivio Cep crea elevati disagi ai lavoratori che fruiscono di questa corsa – prosegue Gioveni – in quanto costretti ad aspettare in media 20/25 minuti ( con annesse intemperie atmosferiche) lo shuttle che da Giampilieri giunge alla S.S. 114 Pistunina, con il rischio che lo stesso salti la corsa o ritardi procurando problemi agli utenti. Il sistema originariamente previsto della prima corsa Zafferia / Capolinea Tram, invece – insiste l’esponente Pd – rispondeva alle esigenze dell’utenza che così poteva utilizzare la linea tranviaria per raggiungere il centro e la zona nord della città senza dover aspettare quasi mezz’ora. Pertanto – conclude Gioveni – la soluzione migliore sarebbe quella di rispristinare la corsa delle ore 6,00 Zafferia / Capolinea Tram abolendo quella delle ore 6,30 Zafferia / bivio Cep, mantenendo al limite quest’ultimo tragitto solo con quella delle ore 7,05″.

