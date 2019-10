26 Ottobre 2019 12:36

Messina: a Furnari costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Mazzola nominato capogruppo

E’ stato costituito il gruppo consiliare nel comune di Furnari nel messinese, per Fratelli d’Italia. Definito infatti il passaggio dei due consiglieri: Giuseppe La Macchia detto “Mazzola” che sarà anche capogruppo e Concetta Santangelo la quale sarà invece la coordinatrice cittadina per FdI. La formazione così costituita ha ricevuto il plauso del coordinatore provinciale di FdI, l’On. Antonio Catalfamo (capogruppo all’Ars per FdI) il quale ha ringraziato con soddisfazione i due consiglieri comunali: “L’ennesimo gruppo che sceglie la nostra casa politica, questo ci riempie di orgoglio perché proprio dai piccoli centri potrà ripartire la nostra azione politica all’insegna del civismo e degli ideali del centrodestra. Puntiamo molto sul rapporto intrinseco tra collina e mare, una storia turistica che Furnari può vantare come paese di riferimento per l’intero comprensorio” Ha dichiarato l’Onorevole Catalfamo. In aggiunta alla costituzione del gruppo che verrà formalizzato nel prossimo consiglio comunale, i due eletti nella minoranza ci tengono a confermare la loro posizione distante dalla giunta Crimi a Furnari. “Siamo felici di far parte di questo progetto politico – dichiara Giuseppe La Macchia – e vogliamo ringraziare l’On. Catalfamo per la fiducia e la stima ricambiata. Fratelli d’Italia a Furnari si conferma un partito in salute e in crescita e siamo certi troverà nei cittadini un ampio consenso basato sulle nostre idee per il territorio e sul nostro ruolo di opposizione, sorveglianza ma anche di proposizione concreta.”

