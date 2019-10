Messina, Forza Italia giovani in piazza per Paolo Chillè. Siracusano (FI): “Forza Paolo, la città combatte con te”

26 Ottobre 2019 12:22

Messina: si è conclusa ieri la due giorni di beneficenza in favore di Paolo Chillè. Siracusano: “Forza Paolo, la città combatte con te”

Si è conclusa ieri la due giorni di beneficenza in favore di Paolo Chillè, il ragazzo affetto da Sarcoma fibromixoide, che attualmente si trova in California per sostenere le cure. Una delegazione del gruppo di Forza Italia giovani, capeggiata dal consigliere comunale Dario Zante e dal commissario cittadino Sacha Cardile, ha contribuito organizzando ieri sera a Messina la “Focacciata di gruppo”. “Per due serate – riferiscono Zante e Cardile – Messina ha raccolto in piazza tanti cittadini che hanno deciso di far sentire a distanza il proprio affetto per Paolo e la sua famiglia. Ringraziamo la focacceria Giacoppo, che in collaborazione con altre focaccerie della città, con premura ha preparato più di 300 kg di focacce, devolvendo l’intero ricavato per sostenere Paolo. Ringraziamo anche Giancarlo Chillè presente all’iniziativa e tutti i messinesi che hanno teso la mano garantendo la loro presenza in piazza”. Anche il deputato di Forza Italia alla Camera, Matilde Siracusano, si è unita ai ringraziamenti: “Quando si tratta di mettere in campo la solidarietà, la nostra città si è sempre distinta per generosità e altruismo. Un plauso particolare va ai giovani di Forza Italia, che in poco tempo hanno organizzato una serata all’insegna della condivisione per Paolo. Il nostro pensiero è rivolto a lui: insieme tutto è possibile”.

