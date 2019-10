Messina, Gioveni: “Via Comunale San Filippo e contrada San Giovannello smembrate dal passaggio della fibra ottica” [FOTO]

28 Ottobre 2019 10:03

Il consigliere comunale: “Strade di Messina devastate dal passaggio della fibra. Inaccettabile perseverare con questo modus operandi”

“Evidentemente la sospensione dei lavori imposta dall’Amministrazione qualche mese fa non è servita a nulla; si continua imperterriti a lasciare le nostre strade totalmente devastate dopo il passaggio della fibra!” A dirlo è il consigliere comunale Libero Gioveni, segnalando potenziali pericoli in via Comunale San Filippo e contrada San Giovanello.

“Le foto allegate che ritraggono la via Comunale San Filippo e contrada San Giovannello dimostrano, visto che già da ben due mesi si trovano in questo stato dopo la fine dei lavori di scavo, che i tempi per il ripristino della sede stradale continuano a non essere rispettati!- prosegue il consigliere- Facile immaginare i disagi e soprattutto i potenziali pericoli che gravano sugli esasperati residenti della zona, soprattutto per automobilisti e centauri! Inaccettabile perseverare con questo “modus operandi”!”

Gioveni pertanto chiede all’Amministrazione “un urgente intervento diretto a mezzo diffida nei confronti dei soggetti che avrebbero dovuto eseguire i lavori a perfetta regola d’arte o vigilare affinché la loro esecuzione avvenisse nel rispetto dei tempi previsti”.

