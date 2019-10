Messina, esplode tubo dell’acqua durante i lavori per la fibra ottica. Puccio: “Ci faremo risarcire”

17 Ottobre 2019 15:55

Danni per la posa della fibra ottica in via Croce Rossa a Messina: strada allagata e disagi alla circolazione. Puccio punta il dito contro Open Fiber: “Indagini progettuali eseguite a regola d’arte?”

Danni e disagi oggi in via Croce Rossa a Messina per durante i lavori di posa della fibra ottica. La strada si è completamente allagata a causa della rottura di un tubo dell’acqua. I tecnici Amam sono prontamente interventi per riparare il danno e sull’episodio interviene il presidente Amam Salvo Puccio: “È chiaro che le rotture delle reti idriche possono verificarsi. Mi viene invece il dubbio se le indagini progettuali siano state eseguite a regola d’arte perché se è vero che le tubazioni idriche sono troppo superficiali, non capisco perché il georadar non le abbia individuate! Quello che è certo è che pretendiamo la comunicazione giornaliera dei lavori per evidenziare eventuali interferenze in via preventiva ed evitare quello che vedete in foto. Chiaramente ci faremo ristorare il danno ma quello d’immagine e i disagi delle utenze non sono facilmente calcolabili“.

Valuta questo articolo