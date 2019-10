È ai domiciliari e viene ricoverato in ospedale: 82enne di Messina firma le dimissioni e sparisce nel nulla, beccato in una rosticceria e arrestato [DETTAGLI]

28 Ottobre 2019 18:27

82enne di Messina arrestato per evasione: l’anziano, sebbene ricoverato presso il locale Policlinico Universitario, aveva deciso di firmare le dimissioni non rientrando presso il domicilio dove avrebbe dovuto proseguire ad espiare la misura cautelare cui era sottoposto

Sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, in flagranza di reato, C.G., 82enne di Messina, ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’anziano, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, sebbene ricoverato presso il Policlinico Universitario, aveva deciso di firmare le dimissioni non rientrando presso il domicilio dove avrebbe dovuto proseguire ad espiare la misura cautelare cui era sottoposto.

Le ricerche dei militari dell’Arma hanno consentito di rintracciare l’uomo nella via Cesare Battisti, mentre si trovava all’interno di una rosticceria. I Carabinieri, pertanto, hanno proceduto all’arresto dell’anziano in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere processato con il rito direttissimo.

Nella mattinata odierna l’arrestato è stato condotto dinnanzi al Giudice presso il Tribunale di Messina che, dopo aver convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri, ha disposto a carico dell’82enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

