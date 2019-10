Depistaggio Borsellino: la Procura di Messina ha depositato i brogliacci delle telefonate di Scarantino

29 Ottobre 2019 22:52

Depistaggio Borsellino: la Procura di Messina ha depositato ai colleghi della Dda nissena le 19 bobine delle intercettazioni di Scarantino

Proseguono le indagini sul depistaggio sulla strage di Via D’Amelio dove la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino. I brogliacci contenenti le intercettazioni dell’ex pentito Vincenzo Scarantino, 19 bobine depositate dalla Procura di Messina alla procura di Caltanissetta, non svelano il mistero delle telefonate fatte nel 1995, nel periodo in cui l’uomo veniva seguito dagli inquirenti che indagavano sulle stragi commesse dalla mafia. Le intercettazioni che riguardano Scarantino, che ha più volte ritrattato le sue dichiarazioni rese ai magistrati, sono al vaglio della Dda di Caltanissetta.

Messina: indagati due magistrati e tre poliziotti, sotto processo a Caltanissetta, per calunnia in concorso

Sono due i magistrati indagati dalla Procura di Messina, Annamaria Palma e Carmelo Petralia, per calunnia aggravata in concorso. Sono tre, invece, i poliziotti sotto processo a Caltanissetta, sempre per calunnia in concorso. Si tratta di Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei.

Cosa c’è scritto nelle intercettazioni di Scarantino?

Nei brogliacci depositati, secondo l’AdnKronos, ci sono annotazioni e conversazioni dell’ex pentino ma anche telefonate non registrate “per motivi tecnici la conversazione non viene registrata” scrivevano i poliziotti addetti alle intercettazioni. Accadde il 3 maggio 1995: con chi parlava Scarantino? Era un numero della Procura nissena? Oggi quel numero è inesistente. Ma sembra di sì alla luce che qualche giorno dopo a quel numero risponde una Pm.

