Messina, rumeno beccato in casa di appuntamenti: gestiva prostituta connazionale [DETTAGLI]

8 Ottobre 2019 13:12

Messina, l’uomo si trovava all’interno di un appartamento sottoposto a controllo, poi rivelatosi essere una casa d’appuntamenti

Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti, nell’ambito di servizi finalizzati alle attività di controllo del territorio, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale sezione Annona, hanno denunciato un cittadino di nazionalità rumena per agevolazione della prostituzione. L’uomo si trovava all’interno di un appartamento sottoposto a controllo, poi rivelatosi essere una casa d’appuntamenti. Al momento delle verifiche, insieme alla persona denunciata, era presente una donna, anch’essa di origine rumena che sembrava essere, verosimilmente, colei che esercita l’attività di prostituzione all’interno dell’abitazione. Appurato il tipo di rapporto che intercorreva tra i due e denunciato l’uomo, i poliziotti hanno effettuato ulteriori accertamenti per verificare che fosse il proprietario dell’immobile. Le verifiche esperite hanno permesso di risalire al proprietario e di accertare che lo stesso aveva dato l’immobile in comodato d’uso a un primo locatario che, a sua volta, aveva sublocato l’appartamento alla cittadina di nazionalità rumena ad un prezzo decisamente superiore ai prezzi di mercato. Sono in corso approfondimenti per stabilire eventuali ulteriori responsabilità.

