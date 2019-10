Messina, consiglieri “spazzini per un giorno” per ripulire via Salita Fosse [FOTO]

24 Ottobre 2019 11:01

I consiglieri della V Circoscrizione al lavoro per ripulire un tratto di via Salita Fosse: un altro gesto simbolico per sensibilizzare la cittadinanza di Messina

Prosegue l’azione di volontariato da parte dei consiglieri della quinta circoscrizione sul territorio circoscrizionale.

Dopo un primo intervento effettuato in Via Idelson, un altro in Salita Catena, adesso è stata la volta di Salita Fosse.

Nel pomeriggio di ieri 23 Ottobre, i consiglieri circoscrizionali Franco Laimo e Gabriele Rossellini, assieme ad un gruppo di volontari, armati di rastrelli, pale, scerbatori (strumenti di lavoro messi a disposizione dalla circoscrizione e offerti dal Presidente Ivan Cutè) e buona volontà, hanno contribuito a ripulire parte di Via Salita Fosse (prossimamente verrà effettuato un altro intervento più a valle): un altro gesto simbolico che mira a sensibilizzare la cittadinanza al fine di rendere più pulito il territorio cittadino.

“Naturalmente tali azioni non possono sostituire l’opera degli addetti ai lavori, ma sicuramente rappresentano un contributo attivo che sgrava l’operato del personale specializzato e di prima competenza.

Il territorio è molto vasto e tante altre zone necessitano interventi di scerbatura e pulizia con azione ordinaria e programmata“- commentano Laimo

Presidente e Consiglieri della V Circoscrizione fisseranno presto un altro appuntamento in altra zona del territorio circoscrizionale assieme a volontari e tutti coloro vorranno dare il proprio contributo.

Valuta questo articolo