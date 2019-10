Notte da “sballo” a Messina: ragazzi devastati dall’alcool, ricoverati al Policlinico in coma etilico

25 Ottobre 2019 10:55

Notte folle a Messina, blitz congiunto delle Forze dell’Ordine in un noto locale della movida: una decina di ragazzi in ospedale per abuso di alcool

Corsa contro il tempo stanotte a Messina per soccorrere un gruppo di ragazzi che avevano alzato il gomito durante una serata in un noto locale della movida. Il bilancio è di una decina di giovani ricoverati al Policlinico, alcuni dei quali sono giunti in ospedale in coma etilico. L’allarme è scattato intorno alle 3, con la richiesta di un intervento del 118 sul posto. Immediatamente è scattato il blitz congiunto di Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale, che hanno contestato al titolare violazioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche. Già la settimana scorsa il noto locale era stato sottoposto a controlli.

