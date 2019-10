Messina, lo svincolo di Giostra chiude per un mese. Catalfamo: “Vigileremo sui lavori, si eviti la corsia unica”

21 Ottobre 2019 15:23

Da domani chiude lo svincolo di Giostra, Catalfamo: “siamo pronti a vigilare sulla durata dei lavori. Limitare la portata del disagio agli utenti che ogni giorno viaggiano in direzione Palermo-Messina”

Svincolo di Giostra off limits a partire da domani per chi giunge da Palermo. Il collegamento stradale sarà chiuso per circa un mese per i lavori al viadotto Ritiro. Per raggiungerà la città occorrerà uscire allo snodo di Boccetta o ai successivi svincoli.

E sulla durata dei lavori interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars e coordinatore provinciale Catalfamo: “Se il Cas ha assicurato che i lavori dureranno un mese, siamo pronti a vigilare giorno dopo giorno per limitare la portata del disagio agli utenti che ogni giorno viaggiano dalla direzione Palermo verso Messina”.

La preoccupazione peggiore è però per Catalfamo l’enorme coda che potrebbe causarsi nei 3,5 chilometri di strada a corsia unica – che conduce all’uscita di Giostra: “anche su questo auspichiamo una soluzione sensata che sfrutti la grandezza della strada nella sua interessa. Bisogna trovare una soluzione prima che questo sia evidentemente un problema pericoloso per i cittadini.”

Valuta questo articolo