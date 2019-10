Messina: boom di presenze per l’Ottobrata Romettese

28 Ottobre 2019 17:11

Successo a Rometta per l’Ottobrata “Sapori d’Autunno”

Soddisfazione per il risultato che ha raggiunto questa quinta edizione dell’ottobrata romettese dal tema “Sapori d’Autunno”. Due domeniche 13 e 20 ottobre nelle quali complessivamente oltre 6000 visitatori hanno potuto apprezzare in tutti i suoi aspetti la qualità di questa manifestazione che con questo traguardo raggiunto punta, nel proseguo dei prossimi anni, a divenire una vetrina importante per l’intero comprensorio tirrenico ed anche ionico.

Un ottobrata che ha visto, oltre alla presenza di oltre 40 stand espositivi di prodotti artigianali sia gastronomici che manifatturieri, eccellere le ormai rinomate pietanze enogastronomiche, preparate dalle laboriose mani delle donne dell’associazione, che hanno deliziato i visitatori raggiungendo l’apice con i maccheroni casarecci al ragù, gli strozzapreti con zucca e salsiccia, la trippa e la porchetta quale quest’ultima ormai classata come la regina delle

degustazioni. A condire la manifestazione non sono mancate gli spettacoli di musica popolare itinerante lungo tutto il percorso sia enogastronomico che fieristico, gli spettacoli di intrattenimento per i bambini e gli spettacoli serali, a dir poco meravigliosi, eseguiti da artisti e acrobati del fuoco a rievocazione medioevale.

La novità di questa edizione dell’ottobrata romettese è stata l’angolo riservato “Ricordando Rometta” ottimamente curato dal bravo Fortunato Marcianò che ha visto l’esposizione di quadri raffiguranti Rometta dipinti da vari artisti, l’esposizione di prodotti manifatturieri ed infine l’esposizione di arnesi e strumenti musicali dell’antichità realizzati tutti anticamente dagli abitanti di Rometta.

Non è mancato il trenino, che così come l’anno passato, è stato l’attrazione di tantissimi visitatori che li ha portati in giro per il centro storico alla visita dei beni monumentali sotto la guida dei bravissimi e preparatissimi Giovanni Arnò e Pino Gazzara.

Il progetto per la prossima edizione dell’ottobrata romettese sarà quello di trasformare l’aspetto di tutta la via del centro storico puntando ad una ricerca sulla qualità al fine di ottimizzare il legame con questa meravigliosa cittadina

permettendo di proporre le migliori eccellenze enogastronomiche ed accontentare tutti i gusti.

