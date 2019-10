Messina: al Forte Cavalli il ricordo delle vittime dei bombardamenti del ’43

3 Ottobre 2019 13:55

Domani a Forte Cavalili sarà inaugurata la Stagione Museale “Il Forte e la Storia” con un momento istituzionale per ricordare la fine dell’Operazione Husky e le vittime dei bombardamenti del’43 che misero in ginocchio la città di Messina

Venerdì 4 ottobre alle ore 10,00, a Forte Cavalli, alla presenza di Autorità Civili e Militari e delle Delegazioni dell’Aeronautica Militare Italiana di stanza a Sigonella e della Stazione Aeronavale della Marina Statunitense ospitata presso l’Aeroporto di Sigonella, sarà inaugurata la XVI Edizione della Stagione Museale “Il Forte e la Storia” con un momento istituzionale per ricordare la fine dell’Operazione Husky e le vittime dei bombardamenti del’43 che misero in ginocchio la città di Messina.

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e l’Istituto “G. Minutoli”, diretto dal Preside Piero La Tona, nella stessa giornata, presso la sede dell’Istituto di Agraria “Cuppari” a S. Placido Calonerò, sarà inoltre inaugurata la Mostra “La Rete di Avvistamento Acustico per la Difesa antiaerea dello Stretto di Messina”.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, non ci difendemmo infatti, dagli attacchi aerei Alleati, solo con le Batterie Antiaeree, ma anche con una fitta Rete di rilevamento Acustico grazie ad Aerofoni e Muri di Ascolto distribuiti sul territorio.

Domenica 6 ottobre, il sito di Forte Cavalli e il Vigneto dell’Istituto di Agraria “Cuppari”, aperti contestualmente dalle ore 9.30 alle ore 13.30, consentiranno di visitare rispettivamente una Mostra di immagini, uniformi e reperti riferiti all’Operazione Husky, il Muro di Ascolto e le fosse per Aerofoni site nel Vigneto del “Cuppari” a S. Placido Calonerò, con la guida dello studioso romano Luciano Alberghini Maltoni.

