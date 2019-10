Messina, l’asilo nido di San Licandro è ancora chiuso: “a quando il nulla osta dell’Asp?”

3 Ottobre 2019 10:10

Messina: il consigliere Gioveni riaccende i riflettori sugli asili nido di San Licandro, chiuso da 1 anno per lavori, e sull’asilo di Camaro, ancora ridimensionato

“Da circa 1 anno ormai, grazie ai 900.000 euro dei fondi PAC che hanno permesso, dopo non poche vicissitudini legate a ritardi burocratici, di eseguire lavori di adeguamento negli asili nidi comunali di Camaro e San Licandro finalizzati all’aumento dei posti (Camaro sarebbe dovuto passare dagli attuali 21 posti ai 30 mentre San Licandro dagli attuali 48 a 60), non si è avuto ancora il necessario riscontro”- è quanto scrive in un’interrogazione il consigliere comunale Gioveni.

“Appare quanto meno curioso il fatto che- ricorda il consigliere-mentre per la struttura di Camaro i lavori (che principalmente dovevano riguardare la realizzazione del locale cucina) nel giro di un paio di settimane sono stati ultimati all’inizio dello scorso mese di gennaio, per la struttura di San Licandro invece, che aveva bisogno di un più completo “restyling” con lavori che sarebbero dovuti durare non più di 5 mesi, si è ancora in attesa della riapertura dal mese di novembre 2018, con i bambini che ancora vengono ospitati nella struttura delle suore del rione Santa Chiara a Giostra.

Come è noto, per la riapertura del Nido di San Licandro e per l’aumento dei posti del Nido di Camaro, occorre la necessaria autorizzazione o nulla osta da parte dell’ASP, alla quale codesta Amministrazione, così come dichiarato dall’assessore Calafiore in una recente seduta di Commissione servizi sociali, aveva inoltrato opportuno sollecito.

Tra l’altro, a seguito della recente approvazione delle graduatorie relative alle nuove iscrizioni, la definizione della vicenda si rende ancor più urgente e necessaria visto che numerosi bambini, proprio per questa restrizione di posti, sono stati gioco forza esclusi, con l’immaginabile delusione dei genitori che puntavano molto ad usufruire di questo prezioso servizio”. Gioveni quindi interroga il sindaco, l’assessore ai servizi sociali e il presidente di Messina Social City per sapere se si abbia avuto il necessario riscontro da parte dell’ASP di Messina; come si è espressa (se tale riscontro c’è stato) la stessa ASP sia sul Nido di Camaro che sul Nido di San Licandro e quanto tempo quindi ancora occorrerà prima che l’utenza di entrambi gli asili potrà godere delle risultanze dei suddetti lavori di adeguamento.

