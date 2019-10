Messina, due arresti per vari reati: in manette 67enne indigeno e 31enne marocchino

2 Ottobre 2019 18:06

Messina, due arresti dei Carabinieri per vari reati

Nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di due distinti provvedimenti emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello – Ufficio Esecuzioni Penali – di Messina, i militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato due uomini, entrambi destinatari di ordine di carcerazione per espiazione pena definitiva in regime di detenzione domiciliare.

A Terme Vigliatore (ME), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 31enne E.H. M. di origini marocchine ma residente a Terme Vigliatore, condannato alla pena definitiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati di estorsione, lesioni personali, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo è stato condannato per i fatti commessi a Terme Vigliatore nel 2016 quando i militari della locale Stazione Carabinieri lo arrestarono in flagranza di reato poiché aveva aggredito il titolare di un’attività di ristorazione del luogo che gli aveva richiesto il pagamento della consumazione. In quella circostanza, l’uomo si era scagliato anche contro i militari che erano intervenuti.

I Carabinieri della Stazione di Santa Lucia del Mela hanno arrestato il 67enne del luogo, S.A. condannato alla pena definitiva di 1 anno e 9 mesi di reclusione per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni. L’uomo è stato condannato a seguito dell’arresto in flagranza avvenuto a Santa Lucia del Mela nel giugno 2018. In quella circostanza i militari della locale Stazione Carabinieri lo avevano trovato in possesso una pistola calibro 7,65 mm ed un fucile monocanna e vario munizionamento di diverso calibro, illegalmente detenuti.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti dai carabinieri presso le rispettive abitazioni ove dovranno scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.

